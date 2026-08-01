NYT: США ударили бомбой Mark-84 весом 900 кг по жилому дому в Иране

Американские военные могли использовать авиабомбу Mark-84 массой около 900 кг при ударе по жилому дому на иранском острове Кешм. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на собственное расследование. Как отмечаю журналисты, в районе удара не было военных объектов. Где еще применялись авиабомбы Mark-84 и что говорят об этом оружии эксперты — в материале «Газеты.Ru».