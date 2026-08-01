NYT: США ударили бомбой Mark-84 весом 900 кг по жилому дому в Иране

Американские военные могли использовать авиабомбу Mark-84 массой около 900 кг при ударе по жилому дому на иранском острове Кешм. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на собственное расследование. Как отмечаю журналисты, в районе удара не было военных объектов. Где еще применялись авиабомбы Mark-84 и что говорят об этом оружии эксперты — в материале «Газеты.Ru».
Во время удара по иранскому острову Кешм США могли применить авиабомбу Mark-84 массой около 900 кг, пишет американская газета The New York Times. Такой вывод журналисты сделали на основе видеозаписей с места происшествия, фотографий разрушений, спутниковых снимков, а также консультаций с военными экспертами.
Удар был нанесен в ночь на 30 июля по жилому дому в районе Чах-Тангу на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе. Иранские власти сообщили, что ~в результате атаки погибли супруги Захра Джафари и Кейсар Джафари, а также их двухлетний сын Сина.~ Еще двоих детей — Мохаммада Резу и Мехди — спасатели извлекли из-под завалов живыми и доставили в больницу.
Изучив последствия удара, эксперты пришли к выводу, что ВС США использовали Mark-84 — одни из самых мощных неядерных авиабомб, состоящих на вооружении американской армии.
На фотографиях, опубликованных иранскими СМИ, специалисты также опознали элементы комплекта спутникового наведения JDAM, который превращает обычную свободнопадающую бомбу в высокоточный боеприпас.
Бывший специалист армии США по обезвреживанию взрывоопасных предметов Тревор Болл заявил, что размеры образовавшейся воронки и характер повреждений соответствуют ударам именно такой бомбы. С этим выводом согласился французский консультант по боеприпасам Фредерик Грас. По его оценке, бомба, вероятнее всего, взорвалась уже после проникновения в грунт, а песчаная почва частично поглотила энергию взрыва, направив ее вниз.
По данным The New York Times, ~рядом с разрушенным домом не было признаков военной инфраструктуры. ~Кроме того, иранские власти не сообщали о поражении военных объектов или гибели военнослужащих.
Иранская сторона утверждает, что взрыв повредил около двадцати соседних домов. На опубликованных кадрах также видны разрушенные строения и автомобили, которые стояли более, чем в 60 метрах от эпицентра удара. В ходе той же серии атак были уничтожены два складских здания за пределами города.
В Центральном командовании США (CENTCOM) сообщили об ударах по объектам на юге Иран и заявили, что изучают сообщения о жертвах среди мирных граждан. При этом~ американские военные не рассказали о целях удара,~ не уточнили тип использованного вооружения и не пояснили, какие меры принимались для защиты граждан.
«Нам известно об этих сообщениях, и мы их изучаем, — заявил капитан Тим Хокинс, пресс-секретарь Центрального командования, — Американские военные никогда не наносят ударов по гражданскому населению».
NYT напомнила, что международное гуманитарное право требует от участников вооруженных конфликтов принимать все возможные меры для минимизации ущерба мирным жителям, в том числе учитывать место нанесения удара, выбирать соответствующий тип боеприпаса и, если это возможно, заранее предупреждать гражданское население.
Профессор права Стэнфордского университета Том Данненбаум отметил, что, применяя авиабомбу массой 900 кг в густонаселенном жилом районе, ~крайне трудно минимизировать риск для мирных жителей.~
Где уже применялись Mark-84.
Йемен: удар по рынку в Мастабе.
По данным Human Rights Watch, авиация коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по оживленному рынку в Мастабе. ~Погибли не менее 97 человек (по другим оценкам — до 119), среди них 25 детей~.
Правозащитники установили, что при атаке использовались американские бомбы Mark-84 производства General Dynamics. HRW заявила, что рядом не было очевидной военной цели, а сам удар может быть квалифицирован как военное преступление.
Газа: бомбы Mark-84 и доклад ООН.
C начала конфликта в Газе американские власти направили Израилю более 14 тыс. бомб Mark-84.
В докладе ООН в 2024 году сообщалось, что с 9 октября по 2 декабря 2023 года ~при атаках на жилые дома, школу, рынок и лагеря беженцев Израиль применял, в том числе, авиабомбы GBU-31~ массой около 900 кг (для которых в качестве боевой основы используются Mark-84). В организации подтвердили гибель 218 человек.
Иран: найденные неразорвавшиеся Mark-84.
В апреле 2026 года Корпус стражей исламской революции сообщил о том, что в провинции Лорестан на западе Ирана обезврежены три неразорвавшиеся авиационные бомбы МК-84, которые были оснащены передовыми системами наведения.
Такие бомбы способны пробивать металл на глубину 38 см и бетон толщиной 75 см, а также оставлять воронки глубиной до 11 м, рассказали в КСИР.