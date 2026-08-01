В Сеуте заявили о восстановлении стабильной обстановки в районе города

РАБАТ, 1 августа. /ТАСС/. В район автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, ставшего в последние два дня эпицентром миграционного кризиса, постепенно возвращается спокойная обстановка. Об этом сообщили представители местных властей.
«Прилагаются интенсивные усилия по очистке территории от мусора, восстанавливается порядок, движение транспорта», — сообщили новостному порталу Hespress на пограничном переходе «Баб-Себта», ведущем в Сеуту. С прилегающих улиц убираются остовы машин, сожженных мигрантами во время недавних столкновений с полицейскими, произошедшими в ночь с четверга на пятницу. К погранпереходу начали подъезжать мини-автобусы, которые отвозят вышедших из Сеуты незаконных мигрантов к ближайшему марокканскому городу Фнидек. На участке трассы между Сеутой и Фнидеком возобновлено нормальное движение транспорта в обоих направлениях.
Вместе с тем, указывает Hespress, как на самом погранпереходе, так и в прилегающих к нему районах остаются усиленные наряды полиции, которые контролируют процесс возвращения на марокканскую территорию людей, ранее проникших в автономный город.
По данным источника портала в марокканских службах безопасности, за минувшие дни во время столкновений с полицией у погранперехода «Баб-Себта» и во Фнидеке было арестовано около 70 человек. В настоящее время они «находятся под стражей для дальнейшего расследования их причастности к провокациям и участию в беспорядках». Источник пояснил, что задержанным предъявлены «серьезные обвинения, включая покушение на убийство, поджоги, вандализм в отношении государственной и частной собственности».
30 июля тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Городские власти сообщали о примерно 60 тыс. мигрантов, МВД Испании заявляло о 50 тыс. прибывших. Агентство EFE со ссылкой на силовиков передавало, что около 69,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко. Эта цифра может включать тех, кто прибыл в населенный пункт еще до массового наплыва нелегалов 30 июля, а также тех, кто в течение вчерашнего дня пересекал границу более одного раза. Кроме того, не менее 67 человек погибли, пытаясь достигнуть территории города.