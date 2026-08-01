В Сеуте заявили о восстановлении стабильной обстановки в районе города

30 июля тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Городские власти сообщали о примерно 60 тыс. мигрантов, МВД Испании заявляло о 50 тыс. прибывших. Агентство EFE со ссылкой на силовиков передавало, что около 69,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко. Эта цифра может включать тех, кто прибыл в населенный пункт еще до массового наплыва нелегалов 30 июля, а также тех, кто в течение вчерашнего дня пересекал границу более одного раза. Кроме того, не менее 67 человек погибли, пытаясь достигнуть территории города.