Лидер ЕНП Вебер выступил за расширение полномочий Frontex из-за ситуации в Сеуте

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Лидер ведущей наднациональной партии Евросоюза — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер в связи с новым миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута выступил за расширение полномочий европейского агентства по контролю границ Frontex.
«Я хочу, чтобы мы действительно наделили Frontex — наше европейское агентство по контролю границ, то есть нашу пограничную службу в Европе — правом на прямое вмешательство», — заявил Вебер в эфире телеканала RTL. «Если левое правительство Испании не желает обеспечивать безопасность внешней границы, то Frontex должно получить право командования», — утверждал он. «Тогда Европа должна сама выйти на эту границу и навести там порядок», — подчеркнул лидер ЕНП.
В то же время Вебер указал, что «неконтролируемой ситуации, подобной той, что наблюдалась в Сеуте в последние часы, в Европе быть не должно». «Границы должны быть защищены», — резюмировал он.
30 июля тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Городские власти сообщали о примерно 60 тыс. мигрантов, МВД Испании заявляло о 50 тыс. прибывших. Агентство EFE со ссылкой на силовиков передавало, что за последние 30 часов около 69,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко. Эта цифра может включать тех, кто прибыл в населенный пункт еще до массового наплыва нелегалов 30 июля, а также тех, кто в течение вчерашнего дня пересекал границу более одного раза. Кроме того, не менее 67 человек погибли, пытаясь достигнуть территории города.