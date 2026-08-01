В Калининградской области энергетики перешли в режим повышенной готовности

По информации Telegram-канала «Общественный транспорт и дорожная информация», в субботу из-за дождя в Калининграде несколько раз останавливалось и менялось движение общественного транспорта. А Telegram-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщает о многочисленных ливневых подтоплениях в регионе.