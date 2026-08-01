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В Калининградской области энергетики перешли в режим повышенной готовности

В Калининградской области объявили режим повышенной готовности из-за грозы.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 1 авг- РИА Новости. Энергетики Калининградской области перешли в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и грозы, сообщает пресс-служба «РоссетиЯнтарь».

«В Калининградской области сильная гроза и ливень. “РоссетиЯнтарь” работают в режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении компании на платформе «Макс».

Уточняется, что 59 аварийных бригад и 92 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 19 дизельных генераторов общей мощностью 2,4 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

По данным регионального ГУ МЧС, до конца субботы на территории Калининградской области сохранятся сильные ливни и грозы.

«С 21.00 (22.00 мск) до 24.00 (1.00 мск) ожидаются очень сильный дождь, местами очень сильный ливень, грозы. МЧС России рекомендует по возможности воздержаться от поездок в период непогоды», — предупредили в МЧС.

По информации Telegram-канала «Общественный транспорт и дорожная информация», в субботу из-за дождя в Калининграде несколько раз останавливалось и менялось движение общественного транспорта. А Telegram-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщает о многочисленных ливневых подтоплениях в регионе.

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