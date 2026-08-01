Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп намекнул на возможность своего участия в президентских выборах

Дональд Трамп разместил в соцсети изображение, на котором намекнул на возможность своего участия в президентских выборах.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social изображение, которым намекнул на возможность своего участия в предстоящих выборах.

На переднем плане картинки изображен Дональд Трамп, на заднем — американцы.

«Трамп 2028. Сделаем Америку Снова Великой», — написано на изображении.

Отметим, следующие президентские выборы в США должны пройти в ноябре 2028 года. Это будут 61-е выборы главы государства в истории страны.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп разместил в соцсети изображение, на котором Венесуэла помечена как 51-й штат США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше