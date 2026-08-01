Трамп намекнул на возможность своего участия в президентских выборах

Американский лидер Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social изображение, которым намекнул на возможность своего участия в предстоящих выборах.
На переднем плане картинки изображен Дональд Трамп, на заднем — американцы.
«Трамп 2028. Сделаем Америку Снова Великой», — написано на изображении.
Отметим, следующие президентские выборы в США должны пройти в ноябре 2028 года. Это будут 61-е выборы главы государства в истории страны.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп разместил в соцсети изображение, на котором Венесуэла помечена как 51-й штат США.
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