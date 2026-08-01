Прыгунья в воду Конаныхина извинилась за неудачное выступление на чемпионате Европы

Российская прыгунья в воду Анна Конаныхина извинилась за неудачное выступление на чемпионате Европы в Париже.
«Сложно сказать, что было в четвёртом прыжке, мы сами не поняли, потому что таких прыжков, честно говоря, мы не видели ни на тренировках, ни на соревнованиях. Что сегодня произошло, даже не описать словами. Грустно, что такой результат. Была ошибка на прыжке. Думаю, что она стала ключевой, особенно для Саши, она поникла, её мотивационный настрой на заключительный раунд был тяжелым. Будем делать выводы, очень извиняемся, что подвели команду», — приводит её слова ТАСС.
Конаныхина в паре с Александрой Кедриной заняла пятое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. В сумме они набрали 262,62 балла.
Девушки лидировали после первого раунда, но после второго и третьего прыжков они откатились на третье место. А после неудачного четвёртого прыжка россиянки вовсе опустились на пятую позицию.
Победили представительницы Великобритании Мэйси Бонд и Луис Тоулсон (300,06). Второе место у немок Полин Александры Пфайф и Элены Вассен (298,20). Замкнули тройку призёров украинки Ксения Байло и София Выставкина (286,20).
Ранее синхронистки Дорошко и Шмидт завоевали бронзу на чемпионате Европы — 2026.