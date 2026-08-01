Прыгунья в воду Конаныхина извинилась за неудачное выступление на чемпионате Европы

«Сложно сказать, что было в четвёртом прыжке, мы сами не поняли, потому что таких прыжков, честно говоря, мы не видели ни на тренировках, ни на соревнованиях. Что сегодня произошло, даже не описать словами. Грустно, что такой результат. Была ошибка на прыжке. Думаю, что она стала ключевой, особенно для Саши, она поникла, её мотивационный настрой на заключительный раунд был тяжелым. Будем делать выводы, очень извиняемся, что подвели команду», — приводит её слова ТАСС.