Трамп опубликовал карту Венесуэлы с подписью «51-й штат»

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп вновь опубликовал на своей странице в Truth Social изображение с картой Венесуэлы и подписью «51-й штат».
Территория Боливарианской республики на опубликованном Трампом фотоколлаже окрашена в цвета американского флага. Трамп и ранее размещал такое изображение в соцсетях, в том числе в мае этого года. Американский лидер в прошлом не раз рассуждал о возможности вхождения в состав США Венесуэлы, Канады и Гренландии, которая является автономной территорией Дании.
В июле Трамп выступил с утверждением, что фактическое управление Венесуэлой осуществляет сейчас министр энергетики США Крис Райт. 3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.