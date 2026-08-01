Эксперт Гован оценил результаты первого голосования по генсеку ООН

Совет Безопасности ООН провел 30 июля первый раунд неформального голосования по кандидатурам на пост следующего генерального секретаря всемирной организации. В бюллетенях для голосования члены Совбеза выбирали из трех вариантов: «поощряется», «не рекомендуется» и «нет мнения». Официально результаты не оглашались, но, по данным агентства Reuters, Маки Саль получил семь отметок «не рекомендуется», шесть — «поощряется» и две — «нет мнения», больше всего оценок «поощряется» получила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, ее кандидатуру поддержали 10 членов Совбеза.