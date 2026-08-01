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Эксперт Гован оценил результаты первого голосования по генсеку ООН

По словам занимающегося проблематикой ООН эксперта неправительственной организации «Международная кризисная группа», оно помогает понять, у каких кандидатов нет шансов на победу.

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /Корр. ТАСС Маргарита Тамаева/. Состоявшееся на этой неделе первое неформальное голосование по кандидатам на пост следующего генсека ООН позволило понять, кто из соискателей на должность главы всемирной организации обречен на неудачу в гонке. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС Ричард Гован, занимающийся проблематикой ООН эксперт неправительственной организации «Международная кризисная группа».

«Первое неформальное голосование позволяет членам Совета Безопасности дать понять, кто не сможет победить. Это дает кандидатам с низкими результатами возможность выйти из гонки, не продолжая безнадежную кампанию. Посмотрите, сколько стран проголосовали против Маки Саля, он, вероятно, может выйти [из гонки]», — сказал эксперт.

Совет Безопасности ООН провел 30 июля первый раунд неформального голосования по кандидатурам на пост следующего генерального секретаря всемирной организации. В бюллетенях для голосования члены Совбеза выбирали из трех вариантов: «поощряется», «не рекомендуется» и «нет мнения». Официально результаты не оглашались, но, по данным агентства Reuters, Маки Саль получил семь отметок «не рекомендуется», шесть — «поощряется» и две — «нет мнения», больше всего оценок «поощряется» получила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, ее кандидатуру поддержали 10 членов Совбеза.

«Результаты могут также указать, кто в итоге победит. Пан Ги Мун в 2006 году был лидером первого предварительного голосования, Антониу Гутерриш был первым по итогам первого голосования в 2016 году. Сегодняшние результаты многообещающие для Гринспан, но все еще сохраняется вероятность, что в ближайшие недели в гонку вступят другие кандидаты», — отметил Гован.

«Прежде всего дипломатам нужен тот, кто сможет восстановить репутацию ООН как миротворческого института, способного помочь стабилизировать опасную мировую обстановку», — ответил эксперт на вопрос о качествах, которые члены Совета Безопасности ищут в следующем генеральном секретаре ООН.

Кандидаты на должность генерального секретаря.

В 2026 году на пост генсека претендуют семь человек. Это гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (Аргентина), генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан (Коста-Рика), экс-президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и экс-постпред Уганды при ООН Олара Отунну.

Полномочия Гутерриша, занимающего должность генсека с 2017 года, истекают 31 декабря 2026 года.

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