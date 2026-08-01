МИД Ирана назвал предлогом для ударов вопрос о судоходстве в Ормузе

Напоминаем, что 8 июля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия достигнутого в ночь на 18 июня временного перемирия. С того момента американские военные провели несколько серий ударов по территории Ирана. В Центральном командовании ВС США эти действия объясняли ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекавших акваторию Ормузского пролива. В свою очередь, иранские вооруженные силы нанесли ответные удары по американским базам в ряде государств Ближнего Востока, а Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении условий меморандума о прекращении огня.