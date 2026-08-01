МИД Ирана назвал предлогом для ударов вопрос о судоходстве в Ормузе

Официальный Тегеран расценивает поднятый США вопрос о проходе судов через Ормузский пролив как формальный предлог для продолжения военных действий против исламской республики. Об этом, как передает иранский телеканал Press TV, заявили в министерстве иностранных дел страны.
В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобная риторика служит оправданием для силового давления на Иран. При этом Тегеран намерен использовать все имеющиеся ресурсы для защиты государственных интересов и национальной безопасности. В МИД добавили, что Иран, несмотря на агрессивные шаги Вашингтона, сохраняет добрососедские отношения с арабскими государствами региона.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники распространил информацию о том, что Соединенные Штаты совместно с Израилем готовят масштабные удары по иранской энергетической инфраструктуре. По данным журналистов, атаки могли состояться уже в ближайшие выходные.
Напоминаем, что 8 июля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия достигнутого в ночь на 18 июня временного перемирия. С того момента американские военные провели несколько серий ударов по территории Ирана. В Центральном командовании ВС США эти действия объясняли ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекавших акваторию Ормузского пролива. В свою очередь, иранские вооруженные силы нанесли ответные удары по американским базам в ряде государств Ближнего Востока, а Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении условий меморандума о прекращении огня.
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