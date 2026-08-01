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Чеферин хочет, чтобы европейские страны отказались поддержать Инфантино на выборах

Глава УЕФА Александер Чеферин хочет, чтобы все страны — члены организации, ранее выразившие поддержку Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА, отозвали свои письма.

Источник: RT на русском

Глава УЕФА Александер Чеферин хочет, чтобы все страны — члены организации, ранее выразившие поддержку Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА, отозвали свои письма.

Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях.

При этом отмечается, что поддержку Инфантино выразили 40 европейских футбольных ассоциаций.

Напомним, что позиции Инфантино на посту главы организации подорвал план по передаче прав на ЧМ частным инвесторам, от которого он уже успел сам официально отказаться.

Ранее сообщалось, что УЕФА ищет замену Инфантино на посту главы ФИФА.