НАК: третьим погибшим при взрыве в ресторане в Москве стал посетитель заведения

Третьим погибшим при взрыве в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы стал посетитель заведения.
Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
1 августа в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы сработало самодельное взрывное устройство.
Взрыв прогремел после того, как неизвестная попыталась пронести бомбу в заведение. Подозреваемая погибла.
Кроме того, погиб охранник, который не пустил в ресторан женщину со взрывным устройством.
Число пострадавших в результате происшествия достигло 21.