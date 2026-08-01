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НАК: третьим погибшим при взрыве в ресторане в Москве стал посетитель заведения

Третьим погибшим при взрыве в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы стал посетитель заведения.

Третьим погибшим при взрыве в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы стал посетитель заведения.

Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

1 августа в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы сработало самодельное взрывное устройство.

Взрыв прогремел после того, как неизвестная попыталась пронести бомбу в заведение. Подозреваемая погибла.

Кроме того, погиб охранник, который не пустил в ресторан женщину со взрывным устройством.

Число пострадавших в результате происшествия достигло 21.