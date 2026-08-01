Владимир Зеленский заявил, что западные страны до сих пор не передали Украине ракеты для зенитных комплексов Patriot, несмотря на наличие таких боеприпасов. По его мнению, ключевым фактором остается готовность союзников принять соответствующее политическое решение, пишет РИА Новости.
Украинский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты и европейские государства осведомлены о потребностях Киева в средствах противовоздушной обороны. Он отметил, что партнеры располагают всей необходимой информацией о требуемых объемах военной помощи.
Зеленский также выразил мнение, что имеющиеся ракеты не должны оставаться на складах, когда в них существует острая необходимость. Он вновь призвал союзников ускорить принятие решений о поставках дополнительных пакетов военной поддержки.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп дал понять Зеленскому, что сделка с Российской Федерацией неизбежна.