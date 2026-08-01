Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для Patriot

Зеленский призвал Запад принять решение о передаче ракет Украине.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский заявил, что западные страны до сих пор не передали Украине ракеты для зенитных комплексов Patriot, несмотря на наличие таких боеприпасов. По его мнению, ключевым фактором остается готовность союзников принять соответствующее политическое решение, пишет РИА Новости.

Украинский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты и европейские государства осведомлены о потребностях Киева в средствах противовоздушной обороны. Он отметил, что партнеры располагают всей необходимой информацией о требуемых объемах военной помощи.

Зеленский также выразил мнение, что имеющиеся ракеты не должны оставаться на складах, когда в них существует острая необходимость. Он вновь призвал союзников ускорить принятие решений о поставках дополнительных пакетов военной поддержки.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп дал понять Зеленскому, что сделка с Российской Федерацией неизбежна.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше