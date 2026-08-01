Зеленский упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для Patriot

Владимир Зеленский заявил, что западные страны до сих пор не передали Украине ракеты для зенитных комплексов Patriot, несмотря на наличие таких боеприпасов. По его мнению, ключевым фактором остается готовность союзников принять соответствующее политическое решение, пишет РИА Новости.