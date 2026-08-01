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Депутат Чепа заявил, что Украина может лишиться доступа к Чёрному морю

Украина может оказаться отрезанной от Чёрного моря. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Украина может оказаться отрезанной от Чёрного моря. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что такая угроза вполне реальная. Парламентарий добавил, что в свете этого под вопросом оказалась способность Украины пережить предстоящую зиму.

«Нависла реальная угроза того, что Украина будет отрезана от Чёрного моря», — сказал собеседник агентства.

Ранее газета The Economist сообщила, что российские удары по портам создают новую грозу для украинской экономики.

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