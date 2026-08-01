Депутат Чепа заявил, что Украина может лишиться доступа к Чёрному морю

Украина может оказаться отрезанной от Чёрного моря. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что такая угроза вполне реальная. Парламентарий добавил, что в свете этого под вопросом оказалась способность Украины пережить предстоящую зиму.
«Нависла реальная угроза того, что Украина будет отрезана от Чёрного моря», — сказал собеседник агентства.
Ранее газета The Economist сообщила, что российские удары по портам создают новую грозу для украинской экономики.
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