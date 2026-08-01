Костылева — о трёх ультра-си в произвольной программе: для меня это обычный набор

«Для меня это обычный набор сейчас был, вообще простой. Обычно я катаю два акселя, два сальхова и тулуп. Надо было просто себя настроить, чтобы собраться и прокатать, потому что давно не стартовала. Может быть, доля волнения проскочила, но она сразу же ушла после первого прыжка. Решили пока сделать такой контент, потому что максимум нужно будет показывать не здесь — это просто тренировочный прокат», — приводит её слова «Первый канал».