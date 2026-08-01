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Зеленский упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для Patriot на Украину

Глава киевского режима Владимир Зеленский упрекнул западные страны в отсутствии поставок на Украину ракет для Patriot.

Глава киевского режима Владимир Зеленский упрекнул западные страны в отсутствии поставок на Украину ракет для Patriot.

Он отметил в своём Telegram-канале, что ракеты для этих систем есть на складах, однако решение об их поставках всё ещё не принято.

«…Важно, чтобы партнёры приняли это политическое решение — решение о передаче необходимых пакетов помощи», — написал Зеленский.

Ранее глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что США не давали своего согласия на производство ракет для Patriot на Украине.

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