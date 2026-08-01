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Иванов занял десятое место в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы

Россиянин Григорий Иванов занял десятое место в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы в Париже.

Россиянин Григорий Иванов занял десятое место в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы в Париже.

В сумме за шесть прыжков он набрал 355,45 балла.

Ещё один россиянин Илья Молчанов стал 11-м (350,15).

Победил немец Мориц Веземан (431,45). Серебро завоевал британец Джек Ло (418,25). Бронза у ещё одного представителя Великобритании — Джордана Хоулдена (410,30).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 31 июля по 16 августа.

Российские спортсмены выступают на континентальном первенстве впервые с 2021 года. При этом, напомним, соревнуются они в нейтральном статусе.

Ранее Кедрина и Конаныхина заняли пятое место на ЧЕ в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

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