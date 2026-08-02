Марокканская футболистка погибла, пытаясь вплавь добраться до испанской Сеуты

Марокканская футболистка Фатен Бен Амар Эль Азизи погибла, пытаясь вплавь добраться до испанского города Сеута.
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
«Она не искала ни славы, ни приключений. Она хотела лишь лучшей жизни и будущего, которое, как ей казалось, ждало её по ту сторону границы», — заявили в клубе «Магреб Атлетик», за который она выступала.
Напомним, что 30 июля начался массовый прорыв мигрантов в испанский автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки.
Власти сообщали, что жертвами миграционного кризиса стали не менее 67 человек.
Более 48,3 тыс. мигрантов уже вернулись в Марокко.
Ранее бывший футболист «Ботафого» погиб в возрасте 41 года из‑за обрушения стены.