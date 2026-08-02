Axios: власти США удивились готовности Ирана к эскалации конфликта

Власти Соединённых Штатов удивились готовности Ирана к эскалации вооружённого конфликта, информирует Axios.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников.
«В США были ошеломлены готовностью Ирана к эскалации конфликта», — говорится в сообщении.
Один из источников заявил, что после ракетного удара по базе Соединённых Штатов в Иордании военные Ирана осуществили «дополнительные атаки» против ВС США на Ближнем Востоке.
По данным CBS, Соединённые Штаты и Израиль готовят масштабные удары по территории Ирана. В Иране заявили, что Тегеран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки Соединённых Штатов и Израиля.