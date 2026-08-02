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Axios: власти США удивились готовности Ирана к эскалации конфликта

Власти Соединённых Штатов удивились готовности Ирана к эскалации вооружённого конфликта, военные Ирана осуществили «дополнительные атаки», информирует Axios.

Источник: Аргументы и факты

Власти Соединённых Штатов удивились готовности Ирана к эскалации вооружённого конфликта, информирует Axios.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников.

«В США были ошеломлены готовностью Ирана к эскалации конфликта», — говорится в сообщении.

Один из источников заявил, что после ракетного удара по базе Соединённых Штатов в Иордании военные Ирана осуществили «дополнительные атаки» против ВС США на Ближнем Востоке.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным CBS, Соединённые Штаты и Израиль готовят масштабные удары по территории Ирана. В Иране заявили, что Тегеран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки Соединённых Штатов и Израиля.

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