МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил роль железнодорожников в снабжении войск в зоне специальной военной операции, снабжении приграничья и восстановлении сообщения в Донбассе и Новороссии.
«Сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции, нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов все необходимое, восстанавливают сообщение на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса», — сказал глава государства в видеообращении.
Он отметил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Она стала основным этапом в создании транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту.
«Особо отмечу, что реализованные тогда при строительстве новых трасс технические, инженерные решения и инновации были воплощением практически всех передовых идей своего времени», — добавил президент.
С тех пор железные дороги стали в России одним из символов надежности и прогресса, подчеркнул глава государства. Он подчеркнул, что в памяти народа также навсегда останутся героизм и мужество железнодорожников в годы суровых испытаний, когда вся страна встала на защиту Отечества.
«Хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за работу на совесть, за то, что вы дорожите своей профессией, преданы ей и добиваетесь высоких результатов, каждый на своем участке. Желаю вам здоровья и новых успехов. Всего самого доброго! С праздником вас, дорогие друзья!», — заключил Путин.
День железнодорожника отмечается в России в воскресенье. Глава государства поздравил работников отрасли с профессиональным праздником.