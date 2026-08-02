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Путин рассказал о строительстве первой в России ВСМ

Путин рассказал о строительстве первой в России высокоскоростной магистрали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург, идет полным ходом, заявил президент РФ Владимир Путин.

День железнодорожника отмечается в России в воскресенье. Глава государства поздравил работников отрасли с профессиональным праздником.

«Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени: активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок», — сказал Путин в видеообращении.

Он подчеркнул, что благодаря системной работе сплоченной команды профессионалов железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается.

Первая в России ВСМ свяжет Москву и Санкт-Петербург, дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между городами составит два часа 15 минут.