Офицер Гломозденко под обстрелом ВСУ скорректировал огонь артиллерии

«В ходе выполнения боевой задачи, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы со стороны противника, расчеты ударных БПЛА под командованием лейтенанта Гломозденко обнаружили расположение двух единиц техники и личный состав ВСУ. Благодаря профессионализму и грамотным действиям лейтенанта Александра Гломозденко и вверенного ему личного состава по обнаруженным районам сосредоточения противника был скорректирован прицельный огонь нашей артиллерии, в результате чего цели были уничтожены, а ротация подразделений ВСУ сорвана», — говорится в сообщении.