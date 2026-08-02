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Офицер Гломозденко под обстрелом ВСУ скорректировал огонь артиллерии

Российские бойцы под командованием лейтенанта уничтожили цели и сорвали ротацию подразделений противника.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Лейтенант Александр Гломозденко в ходе воздушной разведки обнаружил две единицы техники и личный состав ВСУ, после чего артиллерия нанесла удар и сорвала ротацию противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе выполнения боевой задачи, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы со стороны противника, расчеты ударных БПЛА под командованием лейтенанта Гломозденко обнаружили расположение двух единиц техники и личный состав ВСУ. Благодаря профессионализму и грамотным действиям лейтенанта Александра Гломозденко и вверенного ему личного состава по обнаруженным районам сосредоточения противника был скорректирован прицельный огонь нашей артиллерии, в результате чего цели были уничтожены, а ротация подразделений ВСУ сорвана», — говорится в сообщении.

В Минобороны также рассказали, что младший сержант Кирилл Спильник, находясь на посту воздушного наблюдения, обнаружил вражеский БПЛА самолетного типа, двигавшийся в сторону дислокации подразделения, и прицельным огнем из пулемета уничтожил его.

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