Новости СВО 2 августа: ВС РФ освободили Ольговку и Любицкое, у Зеленского появился конкурент на выборах, Трамп готов по сделке забрать Украину

— Расширенный плацдарм на восточном берегу Верхней Терсы открывает движение на Даниловку и Мировку и дальше на юго-запад, в сторону Тимошовки, — эти направления Минобороны обозначало как приоритетные ещё после взятия Лесного. Одновременно поджимается фланг у Терноватого, откуда противник бьёт по наступающим на Орехов, — поделился военный корреспондент Александр Коц.