Незаконно прибывшие мигранты пытаются затеряться в Сеуте

СЕУТА, 2 авг — РИА Новости. Незаконно прибывшие мигранты пытаются затеряться в разных районах испанского автономного города Сеута, прячась под мостами, на крышах домов, пляжах, в парках, трубах и других укрытиях, чтобы избежать возвращения в Марокко, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни мигрантов по-прежнему находятся на побережье и прилегающих к границе улицах. Они рассредоточились по территории города небольшими группами, поэтому установить местонахождение всех незаконно прибывших силовикам сложно.
Несмотря на усиленное присутствие силовых структур, число мигрантов, остающихся на улицах и побережье, визуально значительно превышает количество задействованных патрулей.
Многие выглядят истощенными и несут с собой небольшие пакеты с сухими продуктами. Некоторые резко и настойчиво подходят к прохожим, прося еду и деньги. Местные жители стараются избегать прибрежных районов возле пограничного пункта Тарахаль из-за сохраняющейся напряженности.
В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов с территории Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. На фоне кризиса в Сеуте произошли беспорядки. В городе развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Сеута — испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.