За время СВО 111 военнослужащих ВДВ удостоили звания «Герой России»

В послевоенный период ВДВ оперативно решали задачи в Венгрии и Чехословакии, а в 1979 году молниеносно захватили ключевые объекты в Кабуле, в том числе участвовали в штурме резиденции Амина, положив начало своей 10-летней истории участия в Афганской войне. В 1990-е и 2000-е годы, уже в составе ВС РФ, десантники эвакуировали посольство из Афганистана, выполняли миротворческие миссии в Абхазии и Югославии — где вошли в историю дерзким марш-броском на Приштину, — а также сыграли важную роль в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. Сегодня ВДВ России представляют собой современную структуру с воздушно-десантным, десантно-штурмовым и горным компонентами и входят в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.