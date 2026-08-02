За время СВО 111 военнослужащих ВДВ удостоили звания «Герой России»

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Звание «Герой России» присвоено 111 военнослужащим Воздушно-десантных войск РФ за время проведения СВО, следует из сообщения Минобороны РФ по случаю 96-й годовщины со дня образования ВДВ.
«Сегодня 96-ю годовщину со дня образования отмечают прославленные гвардейские Воздушно-десантные войска России. За время своего существования Воздушно-десантные войска воспитали 18 Героев Советского Союза и более 229 Героев Российской Федерации, из них 111 военнослужащим ВДВ это высокое звание было присвоено за время проведения специальной военной операции, а более 142 тыс. награждены государственными наградами», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что с февраля 2022 года все соединения и части ВДВ принимают активное участие в СВО на Украине. «За период проведения СВО за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов тринадцати соединениям и воинским частям воздушно-десантных войск присвоено почетное наименование “гвардейское”, двадцать восемь соединений и воинских частей ВДВ награждены орденами», — добавили там.
Об истории ВДВ.
История воздушно-десантных войск началась на рубеже 1920−1930-х годов с зарождения теории глубокой наступательной операции, а официальной датой их рождения стало 2 августа 1930 года, когда под Воронежем впервые десантировалась группа из 12 военнослужащих. Боевое крещение ВДВ получили в 1939 году на реке Халхин-Гол, после чего десантники принимали участие в советско-финляндской войне и походе в Бессарабию.
С началом Великой Отечественной войны из-за нехватки техники десантные корпуса часто применялись в качестве стрелковых соединений, однако Ставка регулярно задействовала слаженные десантные силы для решения ключевых задач — от оборонительных боев под Киевом и Одессой до масштабных операций под Вязьмой, на Днепре и при штурме Черкасс. За массовый героизм воздушно-десантным соединениям было присвоено почетное наименование «гвардейские», а 296 бойцов ВДВ стали Героями Советского Союза.
Большой вклад в развитие ВДВ внес командующий Василий Маргелов. Под его руководством десантные войска превратились в самостоятельный, высокомобильный и один из наиболее боеспособных воинских формирований в мире, получив на вооружение специальную бронетехнику, тяжелые транспортные самолеты и новейшее вооружение.
В послевоенный период ВДВ оперативно решали задачи в Венгрии и Чехословакии, а в 1979 году молниеносно захватили ключевые объекты в Кабуле, в том числе участвовали в штурме резиденции Амина, положив начало своей 10-летней истории участия в Афганской войне. В 1990-е и 2000-е годы, уже в составе ВС РФ, десантники эвакуировали посольство из Афганистана, выполняли миротворческие миссии в Абхазии и Югославии — где вошли в историю дерзким марш-броском на Приштину, — а также сыграли важную роль в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. Сегодня ВДВ России представляют собой современную структуру с воздушно-десантным, десантно-штурмовым и горным компонентами и входят в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.