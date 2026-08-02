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«Охранник не допустил проход неизвестной»: в НАК сообщили подробности взрыва в ресторане на Кудринской площади

В результате взрыва в помещении ресторана на Кудринской площади в Москве погибли три человека, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Жертвами подрыва СВУ стали один из посетителей, охранник, который не допустил проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, а также сама подозреваемая.

Источник: RT на русском

В результате взрыва в помещении ресторана на Кудринской площади в Москве погибли три человека, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Жертвами подрыва СВУ стали один из посетителей, охранник, который не допустил проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, а также сама подозреваемая.

Три человека погибли в результате взрыва, который произошёл 1 августа в 19:55 в ресторане на Кудринской площади в Москве. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.

Жертвами взрыва стали охранник и один из посетителей ресторана, также погибла неизвестная, которая подозревается в попытке пронести самодельное взрывное устройство в ресторан.

«Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что 1 августа 2026 года в 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», — говорится в сообщении НАК.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что 21 человек получили ранения различной степени тяжести.

«В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как сообщает столичный Департамент транспорта, движение восстанавливается на участках Садового кольца, которые перекрывались после взрыва у летнего кафе на Кудринской площади.

Отмечается, что движение открыли на внешней стороне Садового кольца: от Кудринской площади в сторону парка Горького, а также от Житной улицы до Маяковского тоннеля и Краснохолмского моста.

При этом взрыв не отразился на работе станций метро «Краснопресненская» и «Баррикадная», они работают в обычном режиме.

«Станции “Краснопресненская” и “Баррикадная” работают в штатном режиме», — сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Всем пострадавшим в результате взрыва оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнил РИА Новости помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.