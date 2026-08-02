«Охранник не допустил проход неизвестной»: в НАК сообщили подробности взрыва в ресторане на Кудринской площади

В результате взрыва в помещении ресторана на Кудринской площади в Москве погибли три человека, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Жертвами подрыва СВУ стали один из посетителей, охранник, который не допустил проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, а также сама подозреваемая.
Три человека погибли в результате взрыва, который произошёл 1 августа в 19:55 в ресторане на Кудринской площади в Москве. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.
Жертвами взрыва стали охранник и один из посетителей ресторана, также погибла неизвестная, которая подозревается в попытке пронести самодельное взрывное устройство в ресторан.
«Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что 1 августа 2026 года в 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», — говорится в сообщении НАК.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что 21 человек получили ранения различной степени тяжести.
«В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Как сообщает столичный Департамент транспорта, движение восстанавливается на участках Садового кольца, которые перекрывались после взрыва у летнего кафе на Кудринской площади.
Отмечается, что движение открыли на внешней стороне Садового кольца: от Кудринской площади в сторону парка Горького, а также от Житной улицы до Маяковского тоннеля и Краснохолмского моста.
При этом взрыв не отразился на работе станций метро «Краснопресненская» и «Баррикадная», они работают в обычном режиме.
«Станции “Краснопресненская” и “Баррикадная” работают в штатном режиме», — сообщили в столичном Департаменте транспорта.
Всем пострадавшим в результате взрыва оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнил РИА Новости помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.