«Охранник не допустил проход неизвестной»: в НАК сообщили подробности взрыва в ресторане на Кудринской площади

«Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что 1 августа 2026 года в 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», — говорится в сообщении НАК.