Глава МИД Ирана предупредил об ответственности за содействие атакам США

По данным телеканала, Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, обсудив с ним события в регионе.
«Аракчи… заявил, что любая агрессия со стороны враждебных США и Израиля или участие и содействие со стороны региональных стран будут встречены решительным и пропорциональным ответом мощных иранских вооруженных сил», — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.