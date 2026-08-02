Нелегальные мигранты часами остаются в море у побережья Сеуты

Люди продолжительное время находятся в воде, наблюдая за передвижениями силовиков на суше. Когда патрули приближаются к группам мигрантов на побережье, те разбегаются, прячутся за зданиями, под мостами и в других труднодоступных местах, а некоторые вновь уходят в море.