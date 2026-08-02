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Более ста десантников получили звание «Герой России» с начала СВО

Свыше ста десантников получили звания Героев Российской Федерации с начала СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Свыше ста военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) получили звания Героев Российской Федерации с начала спецоперации, сообщило журналистам Минобороны РФ в день ВДВ, который в России ежегодно отмечается 2 августа.

По данным ведомства, войска воспитали 18 Героев Советского Союза и более 229 Героев Российской Федерации за время своего существования.

«Из них 111 военнослужащим ВДВ это высокое звание было присвоено за время проведения специальной военной операции, а более 142 тысяч награждены государственными наградами», — говорится в сообщении.

День Воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».