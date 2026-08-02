Испанские военные ищут скрывающихся мигрантов в Сеуте

Напряжение заметно с обеих сторон. Военные и сотрудники правоохранительных органов, несколько дней работающие в усиленном режиме, действуют все более жестко, тогда как многие мигранты выглядят истощенными и раздраженными из-за нехватки еды, воды и сна и нередко агрессивно реагируют на попытки направить их к границе.