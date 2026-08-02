На границе Сеуты с Марокко установили плавучее заграждение

СЕУТА, 2 авг — РИА Новости. Плавучее заграждение протяженностью 500 метров установили на морском участке границы испанского анклава Сеуты с Марокко, чтобы затруднить новые попытки мигрантов проникнуть в автономный город, передает корреспондент РИА Новости.
Систему развернули у пограничного волнореза Тарахаль, расположенного на границе Сеуты с Марокко. Работы начались в субботу утром, сказал агентству сотрудник гражданской гвардии.
«Заграждение (длиной 500 метров — ред.) представляет собой пневматический плавучий барьер, возвышающийся над поверхностью воды на 30−70 сантиметров. Его подводная часть достигает одного метра в глубину», — объяснил он.
По словам сотрудника гвардии, дополнительно вдоль барьера разместили линию закрепленных на дне буев, предоставленных Военно-морскими силами Испании. Между элементами заграждения оставлен навигационный канал, по которому катера гражданской гвардии смогут постоянно патрулировать систему, следить за ее состоянием и препятствовать попыткам ее преодоления..
В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. В Сеуте развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Сеута — испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.