Фицо обвинил ЕК в лицемерии из-за разрешения импорта меха из России

«Товары, которые нужны нашей промышленности или товары, которые нужны нам для повседневной жизни, мы из России импортировать запретим, даже ценой того, что нам тяжело заменить их импортом из других стран и при существенно более высоких расходах… Но на соболиный мех это распространяться не будет, его будет столько, сколько нужно, как будто речь идет об обычном товаре вроде кофе или сахара. Это выдумать может только лицемерная Европейская комиссия», — заявил Фицо в своем видеообращении на его странице в социальной сети Facebook*.