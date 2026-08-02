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Фицо обвинил ЕК в лицемерии из-за разрешения импорта меха из России

Фицо: ЕК лицемерно снимает санкции с соболиного меха из России.

БРАТИСЛАВА, 2 авг — РИА Новости. Европейская комиссия ведет себя лицемерно, разрешая импорт соболиного меха из России, но запрещая при этом ввоз более важных для экономики и повседневной жизни российских товаров, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Товары, которые нужны нашей промышленности или товары, которые нужны нам для повседневной жизни, мы из России импортировать запретим, даже ценой того, что нам тяжело заменить их импортом из других стран и при существенно более высоких расходах… Но на соболиный мех это распространяться не будет, его будет столько, сколько нужно, как будто речь идет об обычном товаре вроде кофе или сахара. Это выдумать может только лицемерная Европейская комиссия», — заявил Фицо в своем видеообращении на его странице в социальной сети Facebook*.

В конце июля Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно.

Москва неоднократно заявляла, что считает санкции ЕС незаконными и неэффективными. Российские власти отмечали, что ограничения наносят ущерб прежде всего европейской экономике.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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