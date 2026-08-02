Трамп представил Венесуэлу 51-м штатом США

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о неготовности Венесуэлы к выборам, несмотря на изменения внутри страны. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжит внимательно следить за ситуацией и рассчитывает участвовать в её дальнейшем развитии. По словам Трампа, до полноценного избирательного процесса Венесуэле ещё нужно пройти определённый путь.
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Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше