Крупные отели с сентября будут заселять россиян по ID в «Максе»

По его словам, речь идет не о расширении перечня документов, а о введении альтернативного способа подтверждения личности через «Цифровой ID» в этом приложении, а сами поправки четко фиксируют, что именно для гражданина России отсутствие физического документа, удостоверяющего личность, больше не является препятствием.