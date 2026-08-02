Мигранты прячутся под мостами и на крышах в испанской Сеуте

Незаконно прибывшие в испанский анклав мигранты стараются избежать депортации, укрываясь под мостами, на крышах домов и в других труднодоступных местах.
Как сообщает с места событий корреспондент РИА Новости, сотни человек по-прежнему находятся на побережье и прилегающих улицах. Они рассредоточены по всему городу мелкими группами, что серьёзно осложняет их обнаружение силовиками.
Несмотря на усиленное патрулирование, визуально число оставшихся на улицах людей значительно превышает количество задействованных полицейских.
Многие мигранты выглядят истощёнными и носят с собой небольшие пакеты с сухим пайком. Некоторые агрессивно выпрашивают у прохожих деньги и еду, из-за чего местные жители избегают прибрежных районов.
«Они рассредоточились по территории города небольшими группами, поэтому установить местонахождение всех незаконно прибывших силовикам сложно», — передаёт корреспондент.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны Евросоюза проведут экстренную видеоконференцию министров внутренних дел по миграционному кризису в Сеуте.
Кроме того, газета Pais со ссылкой на источник сообщила, что массовый наплыв мигрантов в Сеуту стал неожиданностью для властей Испании.