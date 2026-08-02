Минпросвещения рекомендовало школам девять внеурочных курсов

Согласно тексту письма, для учеников с первого по одиннадцатый классы предусмотрены «Разговоры о важном», для шестых-одиннадцатых — «Россия — мои горизонты». Учащиеся начальной школы смогут посещать «Орлята России», а для восьмых и десятых классов предлагаются военные учебные сборы или начальная военная подготовка.