Аракчи предупредил об ответственности за содействие атакам США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страны Ближнего Востока будут нести ответственность за содействие атакам Соединённых Штатов, информирует Press TV.
По данным телеканала, Аракчи провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Министры обсудили события в ближневосточном регионе.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
По данным CBS, Соединённые Штаты и Израиль готовят масштабные удары по территории Ирана. В Иране заявили, что Тегеран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки Соединённых Штатов и Израиля.
По информации Axios, власти Соединённых Штатов удивились готовности Ирана к эскалации конфликта.