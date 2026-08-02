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Средние зарплаты превысили 100 тыс. рублей в 25 регионах России

Планку в 100 тыс. рублей по средним зарплатам в мае преодолели 25 российских регионов.

Планку в 100 тыс. рублей по средним зарплатам в мае преодолели 25 российских регионов.

Об этом свидетельствуют данные статистики, проанализированные РИА Новости.

Самые высокие доходы зафиксированы на Чукотке — 260,7 тыс. рублей, в Магаданской области — 214,5 тыс. рублей и в Ямало-Ненецком автономном округе — 205,4 тыс. рублей.

Ещё шесть регионов показали средние зарплаты выше 150 тыс. рублей. В их числе Камчатка (198,8 тыс. рублей), Москва (183,7 тыс. рублей), Ненецкий автономный округ (178 тыс. рублей), Якутия (169,2 тыс. рублей), Сахалин (160,7 тыс. рублей) и Мурманская область (150,5 тыс. рублей).

Уровень свыше 100 тыс. рублей также отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе (149,2 тыс. рублей), Московской области (131,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (128,7 тыс. рублей) и Красноярском крае (122,6 тыс. рублей).

«В Еврейской автономной области зарплаты выросли сразу на 22,9% в годовом выражении, до 115,2 тыс. рублей», — следует из статистики.

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