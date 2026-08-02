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Путин отметил роль железнодорожников в снабжении войск в зоне СВО

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с Днем железнодорожника, отметив их вклад в развитие транспортной системы страны. Глава государства подчеркнул, что железные дороги на протяжении многих десятилетий остаются важнейшей составляющей экономики, национальной безопасности и технологического развития России.

В своем обращении президент обратил внимание на работу железнодорожников в условиях СВО. По его словам, специалисты отрасли участвуют в обеспечении снабжения российских войск, доставляют необходимые грузы жителям приграничных регионов, а также восстанавливают транспортное сообщение на территориях Донбасса и Новороссии. Кроме того, он отметил внедрение цифровых технологий, развитие электронной логистики и повышение качества грузовых и пассажирских перевозок.

Путин также напомнил, что в 2026 году исполняется 175 лет со дня открытия первой железной дороги общегосударственного значения между Москвой и Санкт-Петербургом. По его словам, этот проект стал отправной точкой формирования единой транспортной сети страны, а труд нескольких поколений железнодорожников внес значительный вклад в укрепление государства.

«Хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за работу на совесть, за то, что вы дорожите своей профессией, преданы ей и добиваетесь высоких результатов, каждый на своем участке. Желаю вам здоровья и новых успехов», — сказал Путин.

Ранее Путин поздравил российских граждан, включая служащих ВМФ, с Днём Военно-морского флота.