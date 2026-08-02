Путин отметил роль железнодорожников в снабжении войск в зоне СВО

В своем обращении президент обратил внимание на работу железнодорожников в условиях СВО. По его словам, специалисты отрасли участвуют в обеспечении снабжения российских войск, доставляют необходимые грузы жителям приграничных регионов, а также восстанавливают транспортное сообщение на территориях Донбасса и Новороссии. Кроме того, он отметил внедрение цифровых технологий, развитие электронной логистики и повышение качества грузовых и пассажирских перевозок.