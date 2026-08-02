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Премьер Венгрии объявил о временном отключении единственной АЭС в стране

АЭС «Пакш» в Венгрии отключат в воскресенье из-за низкого уровня воды в Дунае.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Венгерскую АЭС «Пакш» отключат в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, передает агентство Reuters со ссылкой на премьера Петера Мадьяра.

«Венгрия в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае полностью остановит АЭС “Пакш”, которая вырабатывает почти половину электроэнергии в стране», — говорится в публикации.

В четверг правительство республики ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары. Она стала одной из причин обмельчания реки, вода из которой необходима для функционирования атомной электростанции.

Единственная в Венгрии АЭС находится в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Она состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440.

В пятницу Мадьяр сообщил, что отключение объекта может продлиться несколько недель.

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