Премьер Венгрии объявил о временном отключении единственной АЭС в стране

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Венгерскую АЭС «Пакш» отключат в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, передает агентство Reuters со ссылкой на премьера Петера Мадьяра.
«Венгрия в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае полностью остановит АЭС “Пакш”, которая вырабатывает почти половину электроэнергии в стране», — говорится в публикации.
В четверг правительство республики ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары. Она стала одной из причин обмельчания реки, вода из которой необходима для функционирования атомной электростанции.
Единственная в Венгрии АЭС находится в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Она состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440.
В пятницу Мадьяр сообщил, что отключение объекта может продлиться несколько недель.