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КСИР уничтожил еще три американских истребителя

КСИР уничтожил еще три американских истребителя в Иордании.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Корпуc стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что уничтожил еще три истребителя F-35 США в Иордании, сообщает агентство IRNA.

По данным агентства, КСИР заявил, что его воздушно-космические силы нанесли удар по ангару ремонта и месту стоянки F-35 на базе Аль-Азрак несколькими баллистическими ракетами утром 1 августа.

«В результате атаки были уничтожены три истребителя F-35 и повреждены еще три», — говорится в публикации.

В четверг, 30 июля, КСИР уже сообщал об уничтожении трех самолетов F-35 на американской базе в Иордании.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

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