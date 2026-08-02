Крупные отели с сентября обяжут заселять гостей через цифровой ID в МАХ

Крупные отели с 1 сентября должны будут принимать постояльцев по цифровому удостоверению личности в приложении МАХ, сообщил завкафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев.
Об этом Гареев рассказал РИА Новости.
По его словам, речь идёт не о расширении списка документов, а о внедрении альтернативного способа проверки личности. Поправки закрепляют, что отсутствие бумажного паспорта у гражданина России больше не будет препятствием для заселения.
Аналогичный подход предусмотрен и для несовершеннолетних — при этом потребуется подтверждение личности законными представителями. Эксперт также отметил технологическую унификацию: правила, действующие для Единой биометрической системы, теперь распространены и на мобильное приложение «Госуслуг». Это делает оба инструмента равнозначными в правовом поле.
Гареев напомнил, что небольшим отелям дали отсрочку. Они обязаны ввести такой порядок лишь с сентября 2028 года.
«Новые правила формализуют процедуру заселения без бумажного паспорта с использованием национального мессенджера МАХ», — приводит РИА Новости слова Гареева.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября у россиян появится возможность приобретать билеты на транспорт с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).