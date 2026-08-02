Лесные пожары во Франции удалось взять под контроль

«Сегодня мы вернулись к более стабильной ситуации благодаря самоотверженной работе спасателей, улучшению погодных условий и постоянному контролю за пожарами. Эвакуированные люди постепенно возвращаются в свои дома. Это, безусловно, позитивный сигнал, хотя и требует осторожности», — сказал господин Лекорню в интервью газете Tribune Dimanche.