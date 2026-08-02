Армения без российского рынка потеряет 80% доходов от экспорта абрикосов

Россельхознадзор в начале июня ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе абрикосов. Такие ограничения ставят под удар доходы Армении от продажи абрикосов, так как Россия в 2025 году была их крупнейшим покупателем.