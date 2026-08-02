Армения без российского рынка потеряет 80% доходов от экспорта абрикосов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Армения без российского рынка может потерять более 80% доходов от экспорта абрикосов, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
Россельхознадзор в начале июня ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе абрикосов. Такие ограничения ставят под удар доходы Армении от продажи абрикосов, так как Россия в 2025 году была их крупнейшим покупателем.
Армения традиционно начинает поставлять абрикосы другим странам с мая по сентябрь-октябрь, их экспорт носит сезонный характер.
По итогам мая-сентября 2025 года доход страны от поставок абрикосов на мировые рынки составил 12,2 миллиона долларов. При этом 10,3 миллиона из этой суммы получено от экспорта в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 83,9% прибыли от продаж армянских абрикосов.
Также в 2025 году абрикосы из Армении ввозили Грузия (на 540,6 тысячи долларов), Белоруссия (205,9 тысячи долларов) и ОАЭ (62,9 тысячи долларов).