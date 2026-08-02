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В Сеуте из-за миграционного кризиса не хватает свежих продуктов

В супермаркетах Сеуты не хватает свежих продуктов из-за миграционного кризиса.

Источник: © РИА Новости

СЕУТА, 2 авг — РИА Новости. Супермаркеты Сеуты столкнулись с нехваткой свежих продуктов после нескольких дней миграционного кризиса и перебоев в работе городских предприятий, передает корреспондент РИА Новости.

В крупных сетевых магазинах Lidl и Mercadona практически отсутствуют хлеб, мясо, курица и рыба. Овощей осталось немного, также заметно опустели полки с питьевыми йогуртами и другой охлажденной продукцией.

«В пятницу мы пережили адский день, это было невыносимо. Слава богу, с нами ничего не случилось», — рассказал агентству сотрудник супермаркета Lidl.

По его словам, новые поставки ожидаются в воскресенье в течение дня. Он отметил, что обстановка постепенно стабилизируется, однако возле входа в магазин теперь постоянно дежурят сотрудники полиции.

Ранее многие магазины, бары, аптеки и автозаправочные станции Сеуты закрылись на фоне массового проникновения мигрантов и последовавших беспорядков. Часть торговых точек начала возобновлять работу, однако некоторые владельцы по-прежнему ограничивают доступ внутрь.

В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов с территории Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. На фоне кризиса в Сеуте произошли беспорядки. В городе развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.