Фицо раскритиковал решение ЕС по импорту соболиного меха из России

«Товары, которые нужны нашей промышленности или товары, которые нужны нам для жизни, мы из России импортировать запретим, даже ценой того, что нам тяжело заменить их… Но на соболиный мех это распространяться не будет, его будет столько, сколько нужно, как будто речь идёт об обычном товаре вроде кофе или сахара. Это выдумать может только лицемерная Европейская комиссия», — заявил Фицо в видеообращении.