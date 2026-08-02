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ОПЕК+ обсудит отмену добровольных ограничений по нефти

Два ключевых заседания проведёт альянс ОПЕК+ в воскресенье, 2 августа, включая встречу семи стран с дополнительными обязательствами по добыче, на которой обсудят квоты на сентябрь.

Источник: RT на русском

Два ключевых заседания проведёт альянс ОПЕК+ в воскресенье, 2 августа, включая встречу семи стран с дополнительными обязательствами по добыче, на которой обсудят квоты на сентябрь.

По данным РИА Новости, сначала состоится заседание мониторингового комитета, который не принимает прямых решений, но даёт рекомендации к общей встрече глав всех стран альянса. Она намечена на 29 ноября.

После этого отдельно встретятся семь участников с «добровольными» ограничениями: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. На повестке — максимально разрешённый уровень добычи на сентябрь.

Аналитики, опрошенные агентством, ожидают, что «добровольцы» вновь увеличат себе квоты на 188 тыс. баррелей в сутки, завершив тем самым отказ от всех дополнительных обязательств.

Ранее сообщалось, что семь стран ОПЕК+ — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — договорились повысить добычу нефти в августе на 188 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем.

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