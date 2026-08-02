Марочко сообщил о расширении флангов ВС РФ у Торского

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащие РФ, вбив клин в оборону Вооруженных сил Украины у Торского в ДНР, расширяют фланги и выбивают противника из ближайших населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что большая часть Торецкого в ДНР перешла под контроль российских военнослужащих, этому способствовало установление контроля над Красным Кутом. Торецкое расположено примерно в 1 км от Торского.
«После того как мы вбили клин в оборону противника у Торского, мы начинаем расширять свои фланги и, естественно, выбивать противника из ближайших населенных пунктов», — сказал он.
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