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Марочко сообщил о расширении флангов ВС РФ у Торского

Российские войска вклинились в оборону ВСУ, отметил эксперт.

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащие РФ, вбив клин в оборону Вооруженных сил Украины у Торского в ДНР, расширяют фланги и выбивают противника из ближайших населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что большая часть Торецкого в ДНР перешла под контроль российских военнослужащих, этому способствовало установление контроля над Красным Кутом. Торецкое расположено примерно в 1 км от Торского.

«После того как мы вбили клин в оборону противника у Торского, мы начинаем расширять свои фланги и, естественно, выбивать противника из ближайших населенных пунктов», — сказал он.

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