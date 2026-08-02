IRNA: КСИР ликвидировал три истребителя США в Иордании

Корпус стражей исламской революции ликвидировал три истребителя F-35 Соединённых Штатов на территории Иордании, информирует IRNA.
Кроме того, ещё три истребителя получили повреждения.
«В результате атаки были ликвидированы три истребителя F-35 и повреждены ещё три», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что воздушно-космические силы КСИР нанесли удар по ангару ремонта и месту стоянки F-35 на базе Аль-Азрак. Были использованы баллистические ракеты.
По информации Axios, власти Соединённых Штатов удивились готовности Ирана к эскалации конфликта.