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IRNA: КСИР ликвидировал три истребителя США в Иордании

Корпуc стражей исламской революции ликвидировал три истребителя F-35 Соединённых Штатов на территории Иордании, информирует IRNA.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции ликвидировал три истребителя F-35 Соединённых Штатов на территории Иордании, информирует IRNA.

Кроме того, ещё три истребителя получили повреждения.

«В результате атаки были ликвидированы три истребителя F-35 и повреждены ещё три», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что воздушно-космические силы КСИР нанесли удар по ангару ремонта и месту стоянки F-35 на базе Аль-Азрак. Были использованы баллистические ракеты.

По данным CBS, Соединённые Штаты и Израиль готовят масштабные удары по территории Ирана. В Иране заявили, что Тегеран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки Соединённых Штатов и Израиля.

По информации Axios, власти Соединённых Штатов удивились готовности Ирана к эскалации конфликта.

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