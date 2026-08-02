Венгерскую АЭС «Пакш» отключат из-за понижения уровня воды в Дунае

Господин Мадьяр написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что с 1:30 по местному времени (2:30 мск) АЭС снизит мощность и будет вырабатывать только 240 МВт в сутки. Позднее атомная станция будет полностью остановлена — впервые за 44 года.