Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгерскую АЭС «Пакш» отключат из-за понижения уровня воды в Дунае

АЭС «Пакш» будет отключена 2 августа из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Атомная станция вырабатывает около половины всей электроэнергии в стране.

АЭС «Пакш» будет отключена 2 августа из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Атомная станция вырабатывает около половины всей электроэнергии в стране.

Господин Мадьяр написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что с 1:30 по местному времени (2:30 мск) АЭС снизит мощность и будет вырабатывать только 240 МВт в сутки. Позднее атомная станция будет полностью остановлена — впервые за 44 года.

АЭС «Пакш» рассчитана на выработку 2000 МВт ежедневно.

Из-за продолжительной жары в Европе уровень воды в Дунае снизился до рекордно низких отметок. Власти Сербии сообщали о проблемах с судоходством, а правительство Молдавии объявило режим тревоги в энергетике из-за перебоя в поставках нефтепродуктов по реке.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше