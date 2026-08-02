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«Абсолютно разрушительно». В Британии заявили о фатальной ошибке Зеленского

Аналитик Прауд: ударом по судну Ирана Зеленский показал Трампу свою лояльность.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ударом по иранскому судну Владимир Зеленский решил продемонстрировать свою лояльность президенту США Дональду Трампу, но в итоге проявился риск, что Тегеран будет атаковать Украину, заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.

«Конфликт на Украине абсолютно разрушителен для Украины и ее народа. Внутри страны растет сопротивление, потому что большинство украинцев хотят окончания конфликта. Но Зеленский по своим причинам не хочет его завершения. И часть его стратегии — поддерживать интерес Трампа. И, конечно, лучший способ сделать это — тоже выступить против Ирана, открыть второй фронт. Поэтому, нанося удар по иранскому грузовому судну в Каспийском море, Зеленский словно дает понять, что он на стороне Трампа», — отметил он.

Вместе с тем Прауд подчеркнул, что главой киевского режима движут мотивы, которые расходятся с интересами Украины и украинцев.

«Теперь появился риск, что Украина будет подвергаться не только усиленным ударам баллистическими ракетами со стороны России, но и со стороны Ирана. А в условиях, когда Украина теряет способность перехватывать ракеты, поскольку у нее заканчиваются зенитно-ракетные батареи и боеприпасы, ее города и население будут становиться все более уязвимыми. Так что это, похоже, еще одна отчаянная попытка Зеленского. Но при этом он, по сути, не думает об интересах своего народа», — пояснил эксперт.

Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.

Во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге о требовании возместить убытки от нападения. По словам Аракчи, Сибига утверждает, что обстрел якобы был непреднамеренным, и Киев не стремится к эскалации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку Украины на иранское судно в Каспийском море терактом.

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